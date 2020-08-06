"Михаил Ефремов подошел к нам и попросил сигарету": на суде по ДТП с актером выступают свидетели

Свидетель опознал в Ефремове «опасного» водителя Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде 6 августа началось второе слушание по делу Михаила Ефремова. Дело артиста ведет судья Елена Абрамова. Подробности из зала суда передает корреспондент kp.ru Алена Мартынова.

На допрос вызвали несколько свидетелей. Один из них сообщил, что стал очевидцем страшной аварии. Мужчина подчеркнул, что кто-то подрезал его, а через несколько минут он увидел перевернутый фургон. Свидетель опознал в Ефремове того самого водителя, который нарушил правила незадолго до ДТП.

«Мне показалось, что водителя, одетого во что-то серое, вывели два человека. Я не присматривался, потому что меня больше интересовало состояние пострадавшего. Когда я уже увидел Ефремова - я узнал в нем того самого водителя, внешний вид совпадал полностью», - сказал очевидец.

Напомним, что 8 июня на Садовом кольце произошло трагическое ДТП. Одним из участников стал Михаил Ефремов, который превысил скорость и вылетел на встречную полосу. Позднее оказалось , что актер был в состоянии алкогольного опьянения. В следствии аварии погиб водитель фургона, в который врезался джип известного артиста. Сергей Захаров находился в сознании после аварии, но позднее скончался в НИИ Склифосовского от полученных травм.