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Коронавирус Covid-19

Исследователи назвали неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Слишком низкая или высокая температура может указывать на осложнения при заболевании
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Исследователи назвали неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Исследователи назвали неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Американские исследователи Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай (Нью-Йорк) проанализировали течение болезни у 7614 человеки. И пришли к выводу, что температура тела при заболевании коронавирусом может указывать на риск смертельного исхода.

На проблемы указывает температура тела 35,5°C – при ней летальными становятся 44% случаев. И температура выше 40°C - уровень смерти в таких группах составляет 42%.

- Низкая температура тела при первом обращении к врачу может служить маркером неблагоприятного прогноза. Вместе с тем максимальная температура тела также значимым образом связана с уровнем смертности. На каждые 0,5 °C увеличения температуры приходится значимый прирост смертности, причем у пациентов с максимальной температурой > 40,0 °C уровень смертности достигал 42%, - указано в работе исследователей.

Российские ученые по разному оценили работу зарубежных коллег. Они видят связь пониженной температуры тела при заболевании с возрастом пациентов. Обычно низшие показатели фиксируются у пожилых больных.

- Известно, что у пожилых людей температура тела чуть ниже, чем у молодых. Так что понижение значения в день поступления может указывать только на возрастные признаки. Еще одна возможная причина понижения – слабая выработка интерлейкина-1, который является одним из способов борьбы организма с инфекцией, - пояснил «Известиям» член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

А вот повышенную температуру тела ученые связывают гиперреакцией организма на вирусную инфекцию с угрозой цитокинового шторма.

- Если интерлейкина 1 вырабатывается слишком много, то и температура тела высокая, - заключил ученый.

Тем временем в России общее количество заболевших COVID-19 составило 871 894. За 5 августа были инфицированы 5 267 человек.

Больше всего от эпидемии страдает Москва, здесь показатели самые высокие. В других регионах дела обстоят чуть лучше, пишет RT.

Распространение коронавируса в мире