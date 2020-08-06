Трое фигурантов дела "Нового величия" получили реальные сроки

Анна Павликова. ФОТО Никеричев Андрей / АГН Москва

Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия": три человека, как и настаивали прокуроры, получили реальные сроки. Еще четверо - условные.

Всего на скамье подсудимых - семь человек, их обвиняли в организации экстремистского сообщества. Подсудимые своей вины не признали, но собраны доказательства того, что участники организации создали в интернете сайт революционного движения, написали свою политическую программу и даже устав. На этом портале они призывали к насильственной смене государственной власти. В числе задержанных были несовершеннолетние.

- Реальные сроки получили Руслан Костыленков (семь лет), Петр Карамзин (шесть с половиной) и Вячеслав Крюков (шесть). Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубовик осуждены условно: шесть, шесть с половиной, четыре и шесть лет соответственно,- сообщает РИА Новости.