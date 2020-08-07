Опубликован рейтинг самых богатых блогеров TikTok мира в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство блогеров, приобретая достаточный уровень популярности, начинают зарабатывать. Во-многом все зависит от создаваемого контента и личных амбиций.

Forbes составил рейтинг самых богатых блогеров TikTok мира в 2020 году. Отмечается, что в при создании списка были учтены только те, кто стал зарабатывать именно в социальной сети в течение последнего года.

Всего в рейтинг оказались включены семь молодых жителей США и Канады. Все они размещают в своих блогах короткие развлекательные для публики видео.

Первое место, по версии издания, довелось занять 19-летней Эдисон Рэй Истерлинг из штата Луизиана. Она всего за 12 месяцев смогла заработала с помощью TikTok около пяти миллионов долларов. У нее более 54 млн подписчиков.

На втором и третьем местах - сестры Чарли и Дикси Д'Амелио из Лос-Анджелеса. Первая их девушек за отчетный период заработала четыре миллиона долларов, вторая почти три миллиона.