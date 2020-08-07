Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

Офтальмолог рассказал, чем опасно для глаз посещение бани

Дмитрий Дементьев призвал с осторожностью посещать парилки
Ася КузнецоваАсяКузнецова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Посещение бани может привести к проблемам с глазами

Посещение бани может привести к проблемам с глазами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посещение бани может обернуться нарушением сосудистого тонуса или вегетатики, а в отдельных случаях привести к гипертоническому кризу, сообщил хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев.

Кроме того, высокая температура в бане может стать причиной спазма сосудов головного мозга, нарушить кровообращение и спровоцировать отёк роговицы или приступ глаукомы, который приведёт к моментальной потере зрения.

- Поэтому людям, у которых есть глаукома, анатомическое сужение параметров внутриглазных, лучше в баню не ходить или ходить очень аккуратно, - заявил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Красота и здоровье