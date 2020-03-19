Стоит ли во время пандемии коронавируса посещать фитнес и баню

В связи с коронавирусом многих россиян переводят работать на удаленку или отправляют в хитро оплачиваемые отпуска. На что потратить появившееся свободное время? Сторонники здорового образа жизни предлагают провести его с пользой для здоровья в тренажерном зале, бане или бассейне. Насколько это безопасно в условиях коронавирусной угрозы? Об этом читателям «КП» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Бассейн

Системы очистки бассейнов убивают вирус в воде. Поэтому риска заразиться во время плавания нет. Однако в прилегающих помещениях - душевых и раздевалках - влажная среда, для вирусов она благоприятна. Кроме того, купание в бассейне делает человека более уязвимым для инфекции. В воде находятся разные антисептики, идет активный процесс окисления. Если такая вода попадает в носоглотку (а во время плавания это практически неизбежно), то зачастую происходит ожог слизистой оболочки, носоглотка пересыхает и перестает выполнять функцию защиты от вирусов.

Фитнес

Если в тренажерный зал пришел человек, который является носителем вируса, то во время интенсивных физических упражнений он этот вирус выделяет в больших количествах. Вирусы оседают на пластике, где сохраняются довольно долгое время. Ни в одном тренажерном зале снаряды не обрабатывают антисептиком после каждого человека. Поэтому шансы заразиться в зале есть. Кроме того, люди контактируют в душе, в раздевалках, куда выходят после купания. Поэтому тренажерный зал не самое безопасное место с точки зрения распространения коронавируса. Для поддержания здоровья достаточно много двигаться на свежем воздухе.

Баня

Это хорошее место для проведения закаливающих процедур, которые повышают иммунитет. Попариться в сауне, а потом окунуться в прохладную воду полезно для организма. В парилке вирусов не будет - они не любят высокую температуру. Но в местах, где люди отдыхают после парилки в раздетом виде, инфекции могут передаваться чаще. Закаливающие процедуры можно с успехом проводить и дома. Начинать можно с умывания лица и рук прохладной водой. Прекрасным средством стимулирующим организма является контрастный душ.

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