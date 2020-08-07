МИД Германии ответил на угрозы США по поводу «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало угрозы американских сенаторов в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток — 2». Как заявил в интервью изданию Handelsblatt госминистр ведомства Нильс Аннен, экстерриториальные санкции Штатов против близких партнёров и союзников – это грубое нарушение и вмешательство в национальный суверенитет.

- Тон и содержание недавно разосланных американскими сенаторами заявлений с угрозами компаниям Германии совершенно неуместны, - объяснил госминистр МИД Германии.

Он отметил, что энергетическая политика Германии и европейских стран «решается исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в США».

Ранее сенаторы США Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства трубопровода.

Как сообщал сайт kp.ru, бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт и призвал не позволять вмешиваться в экономические вопросы Евросоюза. Он объяснил, что санкции Вашингтона в отношении «Северного потока – 2» являются нарушением международного права и суверенитета.