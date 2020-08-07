В России нашли самый крупный цветной алмаз в истории страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

На якутском месторождении "Алросы" Эбелях добыли самый крупный за российскую историю цветной алмаз – уникальный желто-коричневый камень размерами 47 х 24 х 22 миллиметра и весом 236 каратов. В пресс-службе компании рассказали, что возраст этого алмаза составляет от 120 до 230 миллионов лет.

Глава филиала "Бриллианты Алроса" Павел Винихин заявил, что этот насыщенный камень является уникальной находкой не только для России, но и для всего мира.

- Разумеется, такой алмаз будет востребован огранщиками любого государства, ведь он имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов очень высокого качества, - объяснил директор организации. Алмаз уже передали экспертам для оценки.

Месторождение на севере Якутии уже не первый раз добывает камни редких цветов и размеров. Три года назад в Эбелях обнаружили сразу три прекрасных алмаза: ярко-желтый, розовый и пурпурный. Все они уже прошли огранку и были представлены публике в виде бриллиантов высокого качества.

В конце прошлого года безупречный кристально-прозрачный алмаз в 104,12 карата, словно застывшая родниковая вода, нашли в Архангельской области.