Авиакомпании раскрыли способ бесплатно получить больше еды в самолете Фото: REUTERS

Сотрудницы авиакомпании рассказали способ бесплатно получить дополнительную порцию еду на борту самолета. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает издание Daily Express.

Как правило, бортпроводники не предлагают пассажирам воздушных судов добавки после того, как они уже съели свою порцию. Однако, если те попросят еще еды, им вряд ли откажут.

- На борту самолета обычно подают весьма скромный обед, поэтому многие пассажиры не наедаются и остаются голодными. Вы вправе попросить что-то еще, если не наелись своей порцией, - сообщила одной их стюардесс.

Она также объяснила, что в этом случае бортпроводники предложат что-нибудь из того, что осталось на борту. Более того, зачастую в самолете бывает больший ассортимент напитков, чем обычно предлагают пассажирам — например, горячий шоколад, шампанское, пиво или другие прохладительные напитки. У стюардесс также можно попросить принести их.