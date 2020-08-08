Директор контрразведки США обвинил Россию, Китай и Иран в попытке «вмешательства» в американские выборы

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина Фото: REUTERS

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в попытке «вмешательства» в американские выборы президента, которые должны состояться в Штатах 3 ноября.

По его версии, российская сторона «поддерживает» нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа в соцсетях и на телевидении, а его основного соперника – кандидата от демократической партии, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена – «пытается очернить».

В заявлении Уильяма Эванины говорится, что у многих зарубежных стран «есть свои предпочтения» и мнение по поводу того, кому из кандидатов следует победить на ноябрьских выборах в США. Однако в первую очередь американскую контрразведку «беспокоит текущая и потенциальная деятельность Китая, России и Ирана», передает агентство Reuters.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Эванина выступил с утверждением, что Иран, Китай и Россия «пытаются влиять» на исход предстоящих президентских выборов в США, причем если цель Пекина – не допустить переизбрания Дональда Трампа, то в Москве – наоборот, против того, чтобы Штаты возглавил кандидат от демократов Джозеф Байден.