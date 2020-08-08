Ученые рассказали, симптомом какой болезни может быть головокружение после вставания

Некоторые люди при резком поднятии вверх могут даже потерять сознание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Головокружение после того, как человек встал, может быть опасным сигналом, считают ученые из Калифорнийского университета. Они в течение 12 лет наблюдали за пациентами больниц, которые обращались с жалобами на такой симптом. В общей сложности в исследовании приняли участи больше 2000 добровольцев. Оказалось, что головокружение у пациентов было предвестником ранней деменции, то есть старческого слабоумия.

- Жалоба вызвана ортостатической гипотензией, формой низкого кровяного давления, которая возникает, когда вы встаете,- приводит заявление ученых Daily Mail. - Временное отсутствие притока крови к мозгу может со временем привести к ухудшению когнитивной функции.

У людей, страдающих этой проблемой, вероятность развития деменции на 40 процентов выше.

Когда человек встает из положения лежа или сидя, тело должно "подтолкнуть" кровь вверх и снабдить мозг кислородом. Головокружение - признак падения артериального давления, и человек может при резком движении вверх даже потерять сознание. С возрастом артерии становятся жестче, а значит проблема может усугубиться.