В Абхазии у туриста впервые выявили коронавирус

Первый заболевший коронавирусом турист выявлен в Абхазии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Абхазии зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом среди отдыхающих граждан.

Инфицированный covid-19 пациент вывезен на территорию России для лечения. Об этом 8 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

- За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан. из них диагноз подтвердился только у 14 человек. Также выявлен первый инфицированный covid-19 среди отдыхающих, - сообщили в оперштабе.