В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

Мария Колесникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе штаба.

- Мария Колесникова была задержали при выходе из штаба в Минске. Когда сели в машину и начали выезжать из парковки проезд заблокировал микроавтобус. Из него вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали, - сообщили в пресс-службе.

Позже выяснилось, что задержание соратницы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской оказалось ошибкой. Колесникову уже отпустили, поскольку сотрудники милиции "перепутали" ее.

По словам пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, сейчас она выясняет все детали ситуации с задержанием Колесниковой.

Напомним, 8 августа стало известно о задержании в Минске главы штаба Тихоновской Марии Мороз. Точная причина ее ареста пока неизвестна. Учитывая, что сегодня суббота, выходной день, то до понедельника, то есть до начала работы суда, Мороз не выйдет на свободу.