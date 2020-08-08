В Минске задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз

Руководителя штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержали в Минске

Руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина. Точная причина задержания Марии на данный момент неизвестна.

- Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня суббота, выходной день, то до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу, - заявила Красулина.

Ранее Марию Мороз уже задерживали на выходе из литовского посольства, куда она ходила подавать документы на визу. Сообщается, что ее возили на беседу в милицию из-за организации несанкционированных массовых мероприятий.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в воскресенье 9 августа 2020 года в Белоруссии пройдут выборы президента государства. Одна из кандидатов - Светлана Тихановская. Она 37-летняя домохозяйка, жена арестованного блогера, который планировал участвовать в выборах. Светлана - одна из пяти кандидатов на пост главы государства.

К слову, за четыре дня досрочного голосования свой голос в поддержку выбранного кандидата сделали 32 процента избирателей.

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