В Москве выздоровели от коронавируса почти 190 тысяч человек

Ещё 803 пациента вылечились от коронавируса в Москве Фото: REUTERS

В Москве врачи вылечили ещё 803 пациента от коронавируса. Всего в столице после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели 189 657 человек. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 189 657, - сообщила вице-мэр.

Сайт KP.ru также сообщал, что в России за минувшие сутки выявлено 5 189 новых случаев коронавируса. Число заразившихся в стране составляет 887 536 человек. 77 пациентов скончались после заражения коронавирусом или от сопутствующих заболеваний. Жертвами вируса в России стали 14 931 человек.

Также, мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" объяснил, ждать ли в Москве вторую волну эпидемии коронавируса.