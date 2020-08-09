Мишустин поздравил строителей с профессиональным днем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Строительный комплекс играет важную роль в экономике нашей страны. От него напрямую зависит развитие смежных отраслей, модернизация инфраструктуры, улучшение жизни миллионов людей», - сказано в телеграмме.

Глава кабинета министров отмечает, что профессия строителя является «одной из самых почётных и по праву пользуется большим уважением в обществе». Мишустин заметил, что строителями становятся особенные люди, с творческим и масштабным мышлением.

В России, по оценке премьер-министра, каждый год появляются миллионы квадратных метров жилья. Возводятся школы и детские сады, расширяются предприятия и все благодаря профессиональным строителям.

Он пожелал успехов и крепкого здоровья всем, кто трудится в этой отрасли.

Напомним, День строителя отмечается в России уже более 60 лет. Идея учредить профессиональный праздник пришла секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву.