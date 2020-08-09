Больше 100 ливанских военных ранены в ходе протестов в Бейруте

Активисты требуют отставки правительства Фото: REUTERS

В ходе протестов в Бейруте за два дня пострадали больше 100 военных Ливана. Телеканал Al Hadath сообщает, что среди них восемь офицеров.

Город пострадал от взрыва в порту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителе Бейрута 8 августа вышли на антиправительственный митинг, обвинил власти в коррупции, которая стала, по их мнению, причиной взрыва 4 августа. Напомним, в порту взорвалась аммиачная селитра, она хранилась там шесть лет. Разрушены здания в 10 километрах от эпицентра, погибли больше сотни человек, 6 тысяч ранены. Российские спасатели помогают разбирать завалы. 9 августа объявлено, что поиск живых людей под завалами завершен.

Помогать лечить раненых прибыли российские специалисты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Протесты в Бейруте переросли в стычки с полицией, активисты попытались захватить министерские здания, они устраивали поджоги. Основное требование протестующих, чтобы правительство в полном составе ушло в отставку. Чтобы разогнать толпу, полиция применяла слезоточивый газ. 9 августа акции продолжились.