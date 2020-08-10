За 5 лет коммунальные платежи россиян выросли на 35%

Коммунальные платежи растут каждый год, хоть и не на много. Но за несколько лет набегает ощутимая сумма. Фото: Евгения ГУСЕВА

Коммунальные платежи растут каждый год, хоть и не на много. Но за несколько лет набегает ощутимая сумма. Так, за последние 5 лет коммунальные платежи россиян выросли больше чем на 35%. Это данные Института проблем естественных монополий.

Ежегодно правительство РФ выпускает постановление, в котором указано, насколько может потяжелеть коммунальная платежка в целом. Впрочем, в этом же документе указано, насколько регионы могут перебрать. Окончательное решение за местными властями, которые согласовывают итоговые показатели с Федеральной антимонопольной службы.

- Средние индексы в регионах устанавливаются в зависимости от инфляции, - объяснил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев. – Эти индексы – единственное, что сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги.

Официальные показатели инфляции в последние году небольшие, поэтому и надбавка за коммуналку не шокирует. Но с помощью нехитрых расчетов становится понятен масштаб роста тарифов в рамках хотя бы последних 5 лет. Это эффект сложных процентов, каждый новый год повышение считается от тарифов года прошлого, так что цифры платежках растут, как снежный ком. Если сравнить данные за 2015-й с показателями экого года, окажется, что мы стали платить за коммуналку на 35,56% больше.

Инфляция по стране примерно такая же – 35,65%. Так что цель роста коммунальных платежей не больше роста всех цен достигнута.