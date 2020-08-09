В Госдуме оценили создание в ЕС механизма против санкций США

Верховный представитель ЕС считает, что санкции США против против «Северного потока — 2» идут наперекор международному праву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление посла ЕС по вопросу разработки механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе касательные и проекта «Северный поток-2», прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

Он отмечает, что это «давно перезревший вопрос», который требовалось поднять ранее.

«Но сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идёт о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США. Я думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок. Я думаю, что её очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа», — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что данная позиция ЕС, а в дальнейшем и действия, помогут восстановлению («хоть и косвенному») международного права, сообщает RT.

«И поможет реализации чисто экономических, отнюдь не политических, в том числе и энергетических, проектов между Россией и странами Евросоюза», — заметил Гутенёв.

Ранее Эдерер заявил о подготовке в ЕС механизма борьбы против санкций США по «Северному потоку-2». Эта позиция была сформирована верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем. Он считает, что санкции США против «Северного потока-2» идут наперекор международному праву.