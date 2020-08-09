В Бейруте завершили поиск живых людей под завалами

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа. В порту города взорвалась селитра, которая хранилась шесть лет в ангаре. Уничтожены дома больше 300 тысяч человек, разрушены здания больниц, предприятий.

Спасатели страны не справлялись с объемом работ, на помощь им прибыли специалисты из других стран, в том числе из России. Сотрудники МЧС России под обломками элеватора нашли четырех погибших. С каждым днем шансы на то, что под руинами есть выжившие, уменьшались.

- Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно-спасательные работы продолжаются,- сообщили ТАСС в оперативном штабе. - Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами.

Официально погибшими числятся 158 человек, ранено больше 6000.

Помощь Ливану оказывают многие страны, в пострадавший город направляют специалистов и гуманитарный груз. Турция пообещала восстановить разрушенный порт Бейрута и прилегающие здания.

а видеоконференции, которую проводит президент Франции Эммануэль Макрон 9 августа с другими мировыми лидерами, обсуждают конкретные меры поддержки Бейрута. Так, Катар пообещал 50 миллионов долларов на восстановление, Франция 58,9 миллионов долларов, Германия - 20 миллионов долларов, Европейская комиссия - 74,2 миллиона долларов, сообщает Al Jazeera.