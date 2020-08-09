Демонстранты ворвались в здания двух ведомств в Бейруте

Протесты в Бейруте продолжаются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция не смогла сдержать натиск протестующих в Бейруте. Демонстранты ворвались в здание двух министерств, требуя отставки правительства. Об этом сообщило Ливанское национальное информационное агентство.

Десятки протестующих ворвались в здания министерства труда и министерства по делам беженцев. Ранее они также попытались пробраться в здание Ассоциации ливанских банков, но охранники применили слезоточивый газ. До этого митингующие заняли здания министерства иностранных дел и экологии. Из дипведомства протестующих выгнали сразу.

Кроме того сообщалось, что протестующие устраивают беспорядки у здания ливанского правительства в центре Бейрута. Полиция пытается сдержать демонстрантов. На улицы вышли тысячи недовольных работой властей ливанцев. Акции протеста превратились в уличный беспредел и давку. Полиция применила слезоточивый раз. В ходе беспорядков около 700 человек получили ранения. Один представитель правоохранительных органов погиб.

Напомним, что протесты начались через несколько дней после трагического взрыва 4 августа в порту Бейрута. Жертвами стали более ста человек. Взрывной волной разрушило множество зданий. Более четырех тысяч человек получили ранения, а триста тысяч горожан остались без «крыши на головой». Россия, Израиль, Турция и ОАЭ оказали Ливану гуманитарную помощь. РФ направила пять самолетов со специалистами, медикаментами и продуктами в Бейрут. Российские медики работают в круглосуточном режиме.