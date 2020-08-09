Команда Тихановской назвала участки, на которых, по их данным, Светлана победила

На некоторых участках уже начали вывешивать протоколы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Светлана Тихановская дала пресс-конференцию после закрытия участков для голосования. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила данные нескольких официальных протоколов, которые вывешены членами участковых комиссий. И на них Светлана Тихановская обошла действующего президента.
По данным штаба Тихановской, это:
Участок № 51 Октябрьского района, Лукашенко набрал 394 голоса, Тихановская 1226 голосов,
Участок № 70 Первомайского района, Лукашенко 686 голосов, Тихановская 1023 голоса,
Участок № 37 Первомайского района, Лукашенко 297 голосов, Тихановская 848 голосов,
Участок №8 Заводского района, Тихановская - 615 голосов, Лукашенко - 276 голосов
Участок №42 Минский район: Лукашенко - 377 голосов, Тихановская - 639 голосов.
Участок №10 Тихановская 751 голоса, Лукашенко 269 голосов.
Участок №54 в Колодищах, за Тихановскую 1230 голосов, за Лукашенко - 277 голосов.
Наблюдатели сообщили, что это итоговые данные протоколов, озвученных участковыми комиссиями.
- Это неожиданно, но я в это верила, потому что в этом году мы видим, какие беспрецедентные вещи происходят. Такого в Беларуси раньше не было, люди приходили голосовать, и мы видели огромное количество людей в белых браслетах. Большое спасибо всем - волонтерам, всем кто был рядом, - сказала Светлана Тихановская.
Кандидат сказала, что они будут работать всю ночь в штабе, и ждать окончательных результатов.
В то же время читатели прислали нам данные с минского участка №16, на нем человек проголосовало 848, из них 312 - досрочно. Итоги таковы: 568 голосов - Лукашенко, 200 - Тихановская, 21 - Канопацкая, 13 - Дмитриев, 8 - Черечень, и 38 человек - против всех. Данные, уточним, предварительные и могут быть неточными, потому что через некоторое время протокол исчез с двери участка - говорят, его кто-то унес.