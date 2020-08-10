Белоруссия: Милиция переходит на сторону протестующих?

Протесты в соседней стране набирают обороты. После закрытия избирательных участков люди продолжают митинговать и не расходятся по домам.

Протесты в соседней стране набирают обороты. После закрытия избирательных участков люди продолжают митинговать и не расходятся по домам.

Как сообщает белорусский телеграмм канал Nextа, в городе Жодино (Минская область) ОМОН перешел на сторону митингующих. А в столице страны Минске люди строят баррикады из мусорных баков в центре города. В город въехали автобусы, окна которых завешаны коврами.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По данным официальных результатов ЦИК, свыше 80 процентов на них набрал действующий президент Александр Лукашенко.