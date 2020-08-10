Из-за ливней в Южной Корее погибли более 30 человек

Проливные дожди в Южной Корее идут с начала августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Южной Корее из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, погиб как минимум 31 человек. Судьба еще одиннадцати местных жителей пока неизвестна, люди считаются пропавшими без вести. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам Республики Корея.

Сильные ливни в стране идут уже почти полторы недели, с начала этого месяца. Отмечается, что только за последние два дня – субботу и воскресенье – жертвами непогоды стали 13 человек, проживавших в городе Кванджу, а также провинциях Южная и Северная Чолла.

Подтоплены тысячи жилых домов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным южнокорейских спасателей, повреждены свыше 14 тысяч жилых домов и общественных зданий, около 4,3 тысячи мостов и участков автомобильных трасс. С начала дождей на территории страны сошло не менее 700 оползней, оказались затоплены порядка 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. В общей сложности эвакуировать пришлось около семи тысяч человек.

Между тем, прогнозы синоптиков неутешительны: к Корейскому полуострову приближается тайфун «Чанми», который принесет с собой еще более мощные ливни, передает ТАСС.