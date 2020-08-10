«В этой клоунаде участвовать не хочу»: Федун сообщил, что «Спартак» снимается с Чемпионата России по футболу

Леонид Федун Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун сообщил о намерении снять клуб с чемпионата России по футболу

Как писал сайт kp.ru, в рамках Чемпионата России московский клуб сыграл с «Сочи», итог матча 2:2. При этом оба гола в ворота «Спартака» забили с пенальти.

Леонид Федун остался недоволен судейством, и считает, эпизоды спорные, а голы засчитаны несправедливо, так что, по его словам, игра должна была закончиться со счетом - 2:0. При этом московский клуб и ранее неоднократно жаловались на предвзятое отношение судейства.

«Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!», - приводит слова Федуна «Матч ТВ».

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поддержал главного акционера. По его словам, игра с «Сочи» «была хорошая, судейство плохое». «Если я вижу, что это клоунада, то он видит это еще лучше, чем я», - заявил он после общения Федуном.

«Мы будем делать все, чтобы это прекратилось. Мы будем бороться за это», - пообещал Гендиректор московского клуба.