В России компанию Google оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

Компания уже выплачивала штраф за отказ от фильтрации запрещенного контента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещенного контента, Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 1,5 млн рублей.

"Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента", - сказала собеседница агентства ТАСС.

Это повторное нарушение Google. Ранее Роскомнадзор уже составлял протокол об административном правонарушении против компании. Google предъявляли претензии касательные недостаточно принятых мер по исключению запрещенного контента в поисковиках. В Роскомнадзоре пояснили, что Google производит фильтрацию выборочно, поэтому более трети ссылок запрещенной информации сохраняются в поиске.

По российскому законодательству, операторы поисковых систем обязаны фильтровать и исключать ссылки с запрещенным в России контентом.

Подобное взыскание стало для Google вторым. В 2019 году она также была оштрафована за отказ от фильтрации запрещенного контента на сумму в 700 тысяч рублей.