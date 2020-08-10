Фельдшер назвала главный симптом, отличающий COVID-19 от ОРВИ

Назван главный симптом, отличающий коронавирус от других заболеваний Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще до получения результата анализов, пациент сам может определить простыл он или все-таки подхватил коронавирус. По словам фельдшера Анны Дмитриевой есть один симптом, который отличает COVID-19 от гриппа или ОРВИ.

«Главный симптом, по моим наблюдениям, отличающий этот вирус (коронавирус – прим. ред.) от ОРВИ, - потеря обоняния. Почти 100 процентов диагностировали COVID-19», - цитирует медика «Российская газета».

Фельдшер добавила, что коронавирус был подтвержден у 30 пациентов, которых она обследовала первой и направляла на сдачу анализов. Симптомы у заболевших были разные, но все они были также лишены обоняния.

Напомним, ранее сообщалось, что к утру 10 августа в России за сутки было выявлено 5118 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. При этом выздоровели на сегодняшний день уже 696681 человек, передает «Свободная пресса».

Также эпидемиолог Арег Тотолян предсказал более тяжелое течение коронавируса у пациентов в случае новой волны осенью. Однако депутат Геннадий Онищенко уже опроверг этот прогноз.

«Хватит запугивать, хватит говорить те вещи, которые ничем научно и практически не подтверждены», - заявил эксперт телеканалу «360».