Коронавирус у Антонио Бандераса: Что известно о состоянии актера

Антонио Бандерас на карантине читает книги и пишет сам Фото: Instagram.com

Коронавирус у Антонио Бандераса нашли врачи накануне его юбилея. Об этом знаменитый испанский актер, сыгравший в таких фильмах как "Интервью с вампиром" и "Зорро", сам написал в Instagram.

- Хочу заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое 60-летие на карантине, имея положительный результат теста на COVID-19, - написал Бандерас.

Он успокоил поклонников - чувствует себя уже "относительно хорошо". Остается усталость, но актер рассчитывает, что ему удастся избежать осложнений.

- Я надеюсь преодолеть инфекционный процесс, от которого я страдаю и от которого страдает очень много людей по всей планете,- признал актер.

Двухнедельный карантин Антонио Бандерас провел дома с пользой - читал, писал, появилось время для того, чтобы строить планы и "наполнять смыслом свои 60 лет". Он сказал, что полон энтузиазма. Поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления.