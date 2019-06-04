Антонио Бандерас: Жду таблетку от возраста!

Роль кинорежиссера, альтер-эго самого Альмодовара, принесла Бандерасу первый серьезный приз в его карьере - за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале. Получая приз, Бандерас сказал, что шел к нему 40 лет. И со слезами в голосе посвятил его Альмодовару - режиссеру, много лет назад открывшему его для кино и сейчас открывшему заново.

«Чувствовал себя голым»

- Когда Педро позвал меня сниматься в этом кино, я увидел в нем возможность пойти туда, куда я еще не ходил. Поэтому я избавился от всех тех штучек, которые использовал в прошлом. Всего того, что зрители связывают с именем Антонио Бандерас. Я отправился в совершенно новое для себя место, был очень экономичен в средствах, и в результате получилось то, чего от меня никто не ожидал. Считаю, что самое время, ведь через год мне стукнет 60! И мне самому интересно, каким я должен представать перед камерой в будущем. Работая, я ощущал головокружение. Чувствовал себя голым. А то, что у нас получилось, - для меня до сих пор тайна. Я все еще одурманен этим фильмом, смотрю его не так, как все зрители. Вспоминаю что-то свое. Когда-нибудь, возможно, наткнусь на него по телевизору и смогу по-настоящему посмотреть.

- Для Альмодовара это, несомненно, очень личный фильм, а для вас?

- Все началось с того, что Педро позвонил и сказал: «Я тебе кое-что пришлю, ты найдешь в этом сценарии массу отсылок к нашей жизни в 1980-е, ты многих там узнаешь». Я действительно узнал себя в одном персонаже, Альберто, в который Педро свел образы многих своих актеров. Он произносит реплики, которые в реальной жизни говорил я! Многое я узнаю, но, конечно, не все было в реальной жизни.

Боль и слава (2019).Русский трейлер фильма

Построил себя из мусора

- Вы говорили, что для этого фильма вам пришлось «убить Антонио Бандераса». Насколько это больно?

- Вначале очень больно. Ведь вся жизнь положена на то, чтобы создать этот образ! И вот когда все построено, надо все это взорвать! В процессе я размышлял о том, почему я так привязан к вещам - к людям, к деньгам, к домам. Пришло понимание того, что все это мне не нужно, что я должен найти нового себя, что это возможно - заново построить себя из того мусора, что от тебя остался… Так начался процесс освобождения, и… я обрел новое счастье!

Романтичное лицо

- Помните свою первую встречу с Альмодоваром?

- Да, мы встретились в модном кафе, и он сказал, что у меня очень романтичное лицо и я должен сниматься в кино. А у меня тогда действительно были длинные волосы и усы - я играл в Испанском национальном театре в пьесе Кальдерона де ла Барки. Я спросил у тех, кто сидел с нами за одним столом, кто этот парень, и мне ответили, что режиссер, который снял свой первый фильм, но никогда не снимет второй! В Испании полно пророков! А через три или четыре недели мне сказали, что Педро Альмодовар находится в зале на моем спектакле. Когда он закончился, Педро пришел ко мне в гримерку вместе с актрисой Сесилией Рот и предложил сниматься в своем фильме «Лабиринт страсти». С этого все и началось.

- Сейчас вы гораздо лучше, чем тогда, знаете себя и то, чем хотите заниматься.

- В моем возрасте хорошо бы знать, чего хочешь: дорога становится все короче. Неизвестно сколько еще лет я смогу работать с полной отдачей. Но жду, что к этому времени изобретут какую-нибудь таблетку

На церемонии закрытия Каннского фестиваля актер получил награду за лучшую мужскую роль. Фото: REGIS DUVIGNAU/REUTERS

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Антонио БАНДЕРАС родился 10 августа 1960 года в андалусийском городе Малаге. Отец - полицейский, мама - учительница. Хотел стать профессиональным футболистом, но мечту пришлось оставить после того, как в 14 лет сломал ногу. В 19 лет перебрался в Мадрид и стал членом Национального театра Испании, где его и приметил Педро Альмодовар, в фильмах которого Бандерас прославился на весь мир, подготовив себе почву для переезда в Голливуд. В 1996 году женился на американской актрисе Мелани Гриффит. В том же году родилась их дочь, Стелла Бандерас. Пара распалась в 2015 году. Сегодняшняя партнерша Бандераса - 34-летняя инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпель.

5 лучших фильмов Бандераса:

- «Свяжи меня» (1990)

- «Десперадо» (1995)

- «Эвита» (1996)

- «Маска Зорро» (1998)

- «Шрек 2» (2004)

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В картине «Боль и слава» Педро Альмодовара, которую презентуют сейчас на Каннском фестивале, Бандерас выступает в качестве аватара главного испанского режиссера, много лет назад открывшего его для кино. И пусть его персонажа зовут в фильме другим именем, это совершенно не важно. Альмодовар наделил любимца публики своими чертами - торчащими волосами, одеждой кислотных цветов, заставил оказаться в поисках утраченного времени и поселиться в мире «боли и славы». Герой Бандераса в фильме в соответствии с возрастом страдает от многих болезней. Лента начинается с кадра, в котором он медитирует под водой, а камера медленно скользит вдоль шрама, проходящего по всему его позвоночнику (подробности).