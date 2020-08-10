Новая серия «Простоквашино» за три дня набрала полмиллиона просмотров

Новая серия мультфильма за три дня набрала полмиллиона просмотров

Новая эпизод «Простоквашино», где почтальон Печкин исполняет рок-н-рольную песню, всего за три дня набрал более 500 тысяч просмотров на YouTube-канале «Союзмультфильма».

Третья серия любимого детьми мультфильма называется «Мотопочтальон». По сюжету в ней Дядя Федор, Матроскин, Шарик и Тама-Тама решают сделать подарок и собрать мотоцикл для почтальона Печкина. Друзья принимают такое решение, чтобы выжить строгую няню Маргариту Егоровну, которая не любит шум. По затее друзей так она скорее от них сбежит.

Печкина никто не посвятил в хитрый план друзей, поэтому сев на мотоцикл, он вдохновляется и исполняет рок.

Создатели отмечают, что песню для «Мотопочтальона» написал Иван Охлобыстин, который и озвучивает персонажа.

Согласно данным 2019 года, «Простоквашино» вошло в топ-5 лидеров детского телевидения по данным Mediascope.