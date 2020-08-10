Стало известно, когда стартует программа кэшбека за отдых в России

Можно будет получить компенсацию от государства до 15 тысяч рублей, оплатив путешествие картой "МИР" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специальная программа выплаты кэшбека за туры по России, о которой не так давно объявили в правительстве, начнется через 10 дней.

- Программа стартует в ночь с 20 на 21 августа в 00:00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа, — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в понедельник, 10 августа.

За туры по России, купленные в течение этой недели и оплаченные картой «МИР», можно будет получить возврат средств от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от стоимости поездки.

- Нужно зайти на портал мирпутешествий.рф, там выбрать тур или проживание в отеле на срок от 4 ночей и стоимостью от 25 тыс. рублей. К программе подключены более 700 туроператоров и более 3 тысяч гостиниц, — уточнил Дмитрий Чернышенко.

Напомним, поехать можно в любой регион России, купив пакетный тур или проживание в отеле, входящем в программу. На некоторые популярные направления, в основном приморские, сроки действия акции сокращены, ведь все затевалось для того, чтобы стимулировать развитие туризма там, где он пока еще не слишком прибылен. А черноморское побережье, например, в бархатный сезон и так весьма популярно.