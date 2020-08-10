Газизов призывает отстранить Казарцева и Еськова от работы пожизненно

Судейство РПЛ в Сочи считают не справедливым. Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Шамиль Газизов, который является генеральным директором футбольного клуба "Спартак" выразил мнение, что судей Василия Казарцева и Алексея Еськов необходимо отстранить от работы пожизненно.

На мнение Газизова повлияло спорное судейство в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда было назначено два спорных пенальти.

«Первый эпизод - не пенальти. Почему VAR не вступил в игру? Почему арбитр сам не пошел смотреть VAR? Они что, все решили, что это пенальти? Я пытаюсь быть спокойным, но эмоции внутри меня бьют», - заявил Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Гендиректор «Спартака» отметил, что судьи должны объяснить свое решение, так как им были возмущены даже представители других клубов.

«Казарцев и Еськов должны лишиться возможности находится на поле, работать. Желательно – пожизненно», - сказал Газизов в эфире телеканала «Матч премьер».

Напомним, что 9 августа «Спартак» в Москве сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев решил назначить два пенальти в ворота хозяев, второй - в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых удара сочинцы реализовали. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун высказал желание снять свою команду с чемпионата.