В Минске задержан корреспондент RT Константин Придыбайло

В Минске задержан еще один российский журналист Фото: REUTERS

Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил о своем задержании в Минске. Он прибыл в столице Белоруссии освещать выборы президента, которые состоялись 9 августа. После того, как избирательные участки закрылись и объявили результаты экзит-полов, оппозиция вышла на улицы, дальше были задержания, шумовые гранаты, слезоточивый газ, раненые.

Еще днем Константин Придыбайло рассказывал на Радио "Комсомольская правда" о событиях, происходящих в Минске:

- Первые задержания я видел своими глазами. Протестующие шли, и я услышал всем известный грохот щитов. Я понял, что где-то ОМОН. Оказалось, что ОМОН полностью перегородил проспект Победителей. И начал оттеснять протестующих. И я увидел, как задерживали первых протестующих. И здесь двоякая позиция у меня. Буквально метров в десяти от меня молодой человек получил от двоих омоновцев дубинками так, что больно стало мне только от его вида,- рассказал журналист.

Но были и другие впечатления от происходящих событий. Константин Придыбайло рассказал, что на том же проспекте, где шли протесты, есть летние кафе.

- Вот представьте, человек, ест пиццу, рядом проходит протест направо от него, потом ОМОН ведет их налево, они начинают убегать. Дальше один человек перепрыгивает через стол, а парень ест пиццу. Бежит омоновец, лупит убегающего, а того, кто ест пиццу, он не трогает. Понимаешь? У меня раскол сознания. Насколько этот протест всенародный? Всеобщий? Потому что парень, который ел пиццу, он не понял, что за шоу происходит.

На проспекте в тот вечер вообще оказалось немало людей, особенно старшего возраста, которые вообще не понимали, что происходит.

На следующее утро после протестов СК Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков.