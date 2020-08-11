Владимир Сунгоркин: У Беларуси много боязни, что мы захватим их экономику, у них появятся олигархи

Активисты собираются в центре Минска второй день Фото: REUTERS

Чего хотят активисты, которые вот уже второй день выходят на улицы Минска, кроме признания иных результатов голосования? В глобальном плане эти люди надеются на то, что Белоруссия станет другой, ближе к Западу, подальше от России - так считает главный редактор Издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин.

- Я думаю, что большинство вышедших на улицы, в целом, хотят движения в сторону Европы. Они не хотят к нам, потому что наш российский вариант в их глазах разновидность того же режима, а он им не нравится. Можно сказать на глазок, что 80% тех, кто вчера вышел (и сегодня выйдет), - хотят более плотного сближения с Европой. Их всех очень впечатляет Польша,- сказал он в эфире Радио "Комсомольская правда".

Светлана Тихановская, которую оппозиция окрестила главным соперником Лукашенко на выборах, напрямую, конечно, не говорила, что хотела бы взять курс на запад. Но многое в ее предвыборной программе было буквально скопировано с программ, которые озвучивают на выборах в странах ЕС: демократические принципы развития общества, "мы мирные люди - хотим дружить со всеми, но только в интересах собственной страны". Говоря о партнерстве, она заявляла, что Белоруссия должна дружить только на равных. А еще, избавиться от "газовой и кредитной иглы", намекая, что сама бы строила экономические отношения с Россией по-другому.

- И у протестующих есть много претензий к России, боязни России, что мы сильные, большие, захватим их экономику, у них появятся олигархи,- рассуждает Владимир Сунгоркин. - Собственно, все эти страшилки, которыми их пугал Лукашенко, они все упали на плодородную почву. Ночью разбуди белоруса, он скажет, чего он боится от России, и почему ему нравится Польша.

Польша, кстати, громче всех после объявления предварительных итогов говорила, что выборы в Белоруссии прошли не по правилам.

- Только они забыли такую вещь. Ведь Польша, прежде чем она стала нынешней Польшей, успешной страной, с хорошими темпами роста, с хорошим уровнем жизни, она прошла очень тяжелый путь. Она прошла тяжелейшую реформу, когда там были от отчаяния самоубийства, повальная безработица и т.д,- сказал главный редактор.