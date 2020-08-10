Второй день протестов в Минске: Людей швыряют об стенку автозака и забрасывают внутрь как куль картошки

Задержание в центре Минска, 10 августа 2020 г. Фото: REUTERS

Белорусская оппозиция с какой-то мазохистской последовательностью решила в понедельник собраться снова на проспекте Победителей, на которой вчера она была решительно избита ОМОНом, полита водометом и взорвана шумовыми гранатами.

К времени сбора в 19 часов у стелы горда-Героя собралось … удивительно мало народа. И подъехавшая обслуга автозаков - целая армия спецназовцев - откровенно скучала. Один отряд прочесывал местность, гоняя стаи молодежи по округе и получая за это заряды: «Позор!»

Периодически они выхватывали из формально прогуливающихся по соседнему парку людей, чаще молодых, и бросали в черный микроавтобус. По мере наполнения он подъезжал к дежурившему рядом автозаку. И тут начиналась Церемония.

Человека из автобуса вытаскивали уже в наручниках, вели как зэка в полусогнутом положении, подбадривая ударами резиновых палок. А затем со всей силой швыряли в стену автозака. Тут человека снова обыскивали. И как как куль картошки забрасывали внутрь. Кто-то тихо стонал. Кто-то пытался крикнуть.

Омоновцы вылавливали преимущественно молодых людей и жёстко сопровождали их в автозаки. Фото: REUTERS

По мере заполняемости, автозак трогался. И на его место подъезжал следующий.

Этот конвейер пока успевал обслуживать проспект Победителей. И таким образом все, кто улично не согласен с победой Лукашенко, переместится на стандартные 10 суток в тюрьму (вместе с неосторожными зеваками и журналистами, разумеется). Оставшиеся, преимущественно женщины (их стараются не трогать) пока преступно аплодируют, но похоже все этим и кончится.

Так, через автозаки в Белоруссии на моих глазах и достигается общенациональный гражданский мир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Белоруссия после президентских выборов: По телевизору — урожаи и надои. Будто не было ночи побоищ

Республику пытаются успокоить, отключив Интернет и вернув страну в СССР времен ГКЧП - с «Лебединым озером» на экранах, считает корреспондент kp.ru Владимир Ворсобин (подробнее)

Ночь после выборов изменила Белоруссию. Лукашенко придется тяжело

Журналист «КП» Владимир Ворсобин, бывавший на всех последних белорусских выборах, и проведя ночь 9 августа в гуще протестов в Минске, увидел совсем другую страну (подробности)

В тему

Белорусские выборы как сеанс терапии для «болотных»

Сергей Мардан - об акциях протеста в Минске (подробнее)