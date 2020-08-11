США приветствуют высылку трех российских дипломатов из Словакии Фото: REUTERS

Вашингтон приветствует действия Министерства иностранных дел Словакии по высылке из страны трех российских дипломатов. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, отметив, что речь идет якобы о «защите от угроз» иностранных злоумышленников

«Соединенные Штаты приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые иностранные злоумышленники представляют для ее суверенитета», - написала представитель Госдепа в своем Twitter.

По словам Ортагус, таким образом МИД Словакии «послал четкий сигнал», что «не потерпит политически мотивированных преступных действий» со стороны Москвы по отношению как стране, так и к Европе.

Напомним, ранее о высылке российских дипломатов сообщил официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага, при этом, уточнил, что имена сотрудников дипломатической миссии не могут быть названы