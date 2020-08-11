Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Графолог расшифровала значение рисунков во время телефонных разговоров

Бессознательные картинки, которые изображает человек, могут указывать на ряд проблем
Елена АкимоваЕленаАкимова
КомментироватьОставить комментарий
Графолог расшифровала значение рисунков во время телефонных разговоров

Графолог расшифровала значение рисунков во время телефонных разговоров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Графолог Анна Шадрова расшифровала, что значат бессознательные рисунки и иероглифы, которые человек изображает во время телефонных разговоров или долгих совещаний.

Спирали и волнистые линии говорят о том, что человека не интересуют чужие проблемы. Не исключено, что у него имеется небольшой кризис и он направляет всю энергию на контроль своего состояния.

Солнце расскажет о желании дружить, стремлению к нежности. А сетки свидетельствуют о попадании в неловкое положение. Такой человек промолчит, услышав обидное высказывание в свой адрес, он предпочтет проглотить обиду и раздражение.

Переплетение сердец или кругов говорит о человеке, переполненном чувствами.

- Переплетение кругов говорит о том, что вы чувствуете, что находитесь вне событий. А узоры, которые похожи на рисунки на обоях или снежинки, говорят о том, что вам скучно и вообще надоел разговор, а может и ваш образ жизни, — отметила Шадрова в беседе с Пятым каналом.

Женщины чаще изображают крестообразные элементы, они указывают на чувство вины, которое возникло в ходе разговора.

А люди, способные открыто выражать свою точку зрения, склонны рисовать геометрические фигуры. Причем симметричные формы говорят о приверженности к аккуратности и порядку.

- В то же время, если углы фигур прорисованы слишком остро, это явная склонность к агрессии, и ваша проблема — излишняя сосредоточенность, которая не позволяет расслабиться, — утверждает графолог.

Изображение человечков является признаком беспомощности, человек хочет избежать какой-нибудь обязанности.

Рисунки деревьев указывают на внутренний настрой художника. Если ветки тонкие и голые, то автор расстроен и потерян. Если же ветвистые кроны или толстый ствол, то это говорит о жизнерадостности и отсутствии беспокойства у человека.

Цифры наносят на бумагу те, кто занят поиском денег. Шахматные поля изображают люди, которые не могут найти себе места. А звезды и парусники указывают на оптимистичность натуры.