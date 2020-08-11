Графолог расшифровала значение рисунков во время телефонных разговоров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Графолог Анна Шадрова расшифровала, что значат бессознательные рисунки и иероглифы, которые человек изображает во время телефонных разговоров или долгих совещаний.

Спирали и волнистые линии говорят о том, что человека не интересуют чужие проблемы. Не исключено, что у него имеется небольшой кризис и он направляет всю энергию на контроль своего состояния.

Солнце расскажет о желании дружить, стремлению к нежности. А сетки свидетельствуют о попадании в неловкое положение. Такой человек промолчит, услышав обидное высказывание в свой адрес, он предпочтет проглотить обиду и раздражение.

Переплетение сердец или кругов говорит о человеке, переполненном чувствами.

- Переплетение кругов говорит о том, что вы чувствуете, что находитесь вне событий. А узоры, которые похожи на рисунки на обоях или снежинки, говорят о том, что вам скучно и вообще надоел разговор, а может и ваш образ жизни, — отметила Шадрова в беседе с Пятым каналом.

Женщины чаще изображают крестообразные элементы, они указывают на чувство вины, которое возникло в ходе разговора.

А люди, способные открыто выражать свою точку зрения, склонны рисовать геометрические фигуры. Причем симметричные формы говорят о приверженности к аккуратности и порядку.

- В то же время, если углы фигур прорисованы слишком остро, это явная склонность к агрессии, и ваша проблема — излишняя сосредоточенность, которая не позволяет расслабиться, — утверждает графолог.

Изображение человечков является признаком беспомощности, человек хочет избежать какой-нибудь обязанности.

Рисунки деревьев указывают на внутренний настрой художника. Если ветки тонкие и голые, то автор расстроен и потерян. Если же ветвистые кроны или толстый ствол, то это говорит о жизнерадостности и отсутствии беспокойства у человека.

Цифры наносят на бумагу те, кто занят поиском денег. Шахматные поля изображают люди, которые не могут найти себе места. А звезды и парусники указывают на оптимистичность натуры.