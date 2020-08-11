В России выявили меньше 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, впервые с 23 апреля Фото: Светлана Макеева

За прошедшие сутки в России впервые с 23 апреля зарегистрировали меньше пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За день 84 российском регионе выявили 4 945 заболевших, из них 28,4 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на вторник, 11 августа, общее число инфицированных в стране возросло до 897 599 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания, как и днем ранее, зафиксировали в Москве, где выявили 694 новых случая, Свердловской области – 168, а также в Санкт-Петербурге – 157 и Московской области - 154

За сутки число выздоровевших составило 6 494 пациента. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 703 175 человек.

Также зарегистрировано 130 летальных исходов среди заболевших коронавирусом, а за весь период в России скончались 15 131 пациента.