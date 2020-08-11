Президент Филиппин вызвался первым испытать на себе российскую вакцину от COVID-19

Президент Филиппин выразил желание испытать на себе российскую вакцину первым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Филиппин Родриго Дутерте высказал мнение, что полностью готов довериться российским специалистам и испытать на себе вакцину против коронавируса. С таким заявлением глава Филиппин выступил в ходе телеобращения к нации.

По словам лидера островного государства, вакцина "принесет пользу для человечества".

"Чтобы показать им, что я доверяю, и они не совершили ошибку, предложив нам вакцину, я буду первым, кто ее получит, - сказал он, имея ввиду специалистов РФ.

Он рассказал, как будет происходить процесс вакцинации. По словам президента, когда вакцину доставят, то он покажет обществу доказательство того, что сделал инъекцию.

"Я буду первым, над кем будет проведен эксперимент, меня это устраивает", - подчеркнул филиппинский лидер.

Он также подчеркнул, что если вакцина подойдет ему, то можно будет сделать прививку и остальным гражданам Филиппин, сообщает ТАСС.

7 августа посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев заявил, что Москва готова поставлять в Манилу вакцину против коронавируса и инвестировать в ее местное производство.