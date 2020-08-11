Мишустин подписал постановление о назначении медикам досрочной пенсии

Мишустин подписал постановление о назначении досрочной пенсии медикам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Мишустин подписал постановление о назначение медикам борющимся с коронавирусом назначение досрочной пенсии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина 11 августа.

"Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня", — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Премьер-министр добавил, что новые правила начисления пенсии будет работать только в этом году. Перерасчет будет произведен на рабочие дни медперсонала начиная с 1 января и заканчивая 31 сентября текущего года.

По словам главы кабмина, на пенсию смогут выйти раньше времени более четырех тысяч врачей.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране страховая пенсия медработникам назначена досрочно. Также медики получили дополнительные выплаты за работу в период коронавирусной инфекции.