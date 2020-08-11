Россия предложит Гонгонгу и Швейцарии изменить налоговые соглашения

Предложения об изменении налогового соглашения России уже направила в Мальту и Нидерланды Фото: Дарья ПУТЕЙКО

После Кипра Россия предложит изменить налоговое соглашения Гонконгу и Швейцарии.

Новые нормы введены в связи с пандемией коронавируса и необходимостью пересмотреть налоговую политику - по поручению президента Владимира Путина все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, должны облагаться налогом не менее 15 процентов. Кипр сначала отказался, но после того, как Россия объявила о желании расторгнуть соглашение, все-таки согласились.

Теперь Минфин России выступил с аналогичным предложением другим странам.

- Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами. Сейчас внимательно смотрим на Швейцарию и на Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичным предложением,- сообщил ТАСС вице-премьер Алексей Оверчук.

Россия уже направила предложения об изменении налоговых соглашений в адрес Мальты, Люксембур, в Нидерланды.