Президент Сербии намерен испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Александр Вучич заявил, что намерен испытать на себе российскую вакцину от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александар Вучич заявил, что готов первым испытать российскую вакцину от COVID-19. Об этом сербский лидер сказал во вторник на пресс-конференции с журналистами.

«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики», - заявил Вучич, передает ТАСС.

Напомним, что президент России Владимир Путин лично сообщил о том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Глава Минздрава уточнил, что вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи прошла испытания и готова к массовому применению.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте также заявил, что хочет первым испытать на себе лекарство от СOVID-19.