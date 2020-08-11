Спецкор "КП" о Тихановской перед отъездом: Совершенно изменилась за эти две ночи

Светлана Тихановская уехала из Белоруссии Фото: REUTERS

После отъезда экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской из Белоруссии, ее сторонники заговорили о том, что решение было принято под давлением. Некоторые стали искать тому подтверждение и нашли - зеленый диван. На записи Тихановской, где она просит белорусов не выходить на протесты, потому что не хочет крови, она сидит на таком же диване, что нашли на архивных фото из ЦИК Белоруссии.

Спецкор "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин, находящийся в Минске, заметил перемены в претендентке на президентский пост еще раньше:

- Я вчера видел Тихановскую перед отъездом, это было во время пресс-конференции. Честно говоря, я ее не узнал сразу, потому что она совершенно изменилась за эти две ночи. У нее в глазах был страх, она была очень бледной,- сказал Владимир Ворсобин.

Люди, которые выходят на митинги, считают, что видео она записала под давлением. Даже не потому, что весь ролик смотрит вниз, потому что, видимо, читает обращение с бумажки.

- Это простой человек, который попал в политику, причем на таком чудовищном вираже. Она обнаружила, из чего это все состоит. У нее и до этого не было особой храбрости, она не Жанна Д’Арк, она простая женщина, домохозяйка,- считает Владимир Ворсобин.

Тоже самое заявление, будь оно записано иначе, но с теми же самыми словами, вероятно, произвело бы на белорусов впечатление. Если бы Тихановская не сбегала в Литву, не забирала бы из страны своих детей. А так у многих людей, которые уже третий день выходят на митинги, есть ощущение полной уверенности, что "простого человека просто заставили сказать", что нужно было.