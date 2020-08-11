Полиция обнаружила в Нидерландах самую большую кокаиновую ферму в истории

В школе верховой езды обнаружена самая крупная из ранее найденых в Нидерладнах кокаиновая ферма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Нидерландах правоохранительные органы обнаружили кокаиновую ферму. Внешне не примечательное здание деревенской школы верховой езды оказалось наркопритоном.

Полиция арестовала 17 человек, тринадцать из них граждане Колумбии. Также были арестованы трое голландских граждан, включая 64-летнего владельца конюшни в северной деревне Ниджевен и одного подозреваемого из Турции.

Полиция изъяла десятки тысяч литров химикатов, а также оборудование, такое как бочки, канистры, пластиковые трубки и пять цементных смесителей, которые использовались для извлечения кокаина.

«Это самая крупная ферма по производству кокаина, когда-либо обнаруженная в Нидерландах. Учитывая количество людей, которые там работали, размер, планировку и оборудование, мы оцениваем производственную мощность от 150 кг до 200 кг кокаина в день, что по ценам черного рынка составляет от 4,5 до 6 млн евро (510 млн.руб)», - говорится в заявлении начальника полиции Андре ван Рейна.

Полиция отмечает, что в деле могут быть замешаны колумбийские наркобароны.

Владелец бывшей конюшни и школы верховой езды был зарегистрирован торгово-промышленной палатой в качестве продавца и заводчика лошадей с 2001 года. Почему он решил заняться опасным бизнесом, полиция еще выясняет, передает The Guardian.