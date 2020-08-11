Названы самые популярные машины коробкой-автомат в 2020 году Фото: Евгения ГУСЕВА

За первые шесть месяцев 2020 года в России было продано 368 066 новых автомобилей с автоматической трансмиссией. Коробка-автомат пользуется огромной популярностью у россиян, а самая ходовая модель - Kia Rio. Ее выбрали 28 414 человек. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Рейтинг самых популярных авто с коробкой-автомат:

Kia Rio – 28 414,

Hyundai Creta - 22 937.

Toyota RAV4- 14 865,

Hyundai Solaris - 14 42,

Volkswagen Polo - 13 335.

Volkswagen Tiguan - 12 131,

Тoyota Camry- 11 366,

Kia Sportage - 9 659,

Мazda CX-5 - 8 749,

Nissan Qashqai - 8 373.

По данным аналитиков, машины с автоматической трансмиссией (включая машины с роботизированными коробками передач и вариаторами) занимают 61,8% российского рынка, пишет газета «Известия».

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