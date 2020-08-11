Как изменилась кривая заболеваемости коронавирусом после протестов в Бейруте

В Бейруте после взрыва начались протесты Фото: REUTERS

Протесты в Бейруте привели к двум вещам - правительство, как того и хотели активисты, ушло в полном составе в отставку. Второе - в стране, где нет ни одного министра, начинается настоящий кризис системы здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом.

По данным университета Джона Хопкинса, в Ливане 7121 зараженный. Если посмотреть на кривую заболеваемости, то в начале августа она резко устремилась вверх.

Напомним, взрыв аммиачной селитры в Бейруте произошел 4 августа. Спустя несколько дней люди вышли на протесты. Эпидемиологи считают, что результат этих массовых мероприятий еще проявится, через неделю (инкубационный период болезни две недели).

Фото: www.moph.gov.lb

За сутки в Ливане - плюс 295 зараженных, днем ранее - 294. В начале августа было - 175 случаев в день.