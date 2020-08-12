В одном из районов Краснодарского края краевая комиссия выявила 80 участков под застройку в границах лесного фонда

Направить краевую комиссию в муниципалитеты Вениамин Кондратьев распорядился после того, как был выявлен факт включения в границы населенных пунктов 350 га лесного фонда, где вскоре началось строительство. Также комиссия сейчас работает в Новороссийске и Горячем Ключе. В состав межведомственных групп входят представители краевых и федеральных ведомств, а также общественных организаций.

И уже есть первые итоги. Так, в Северском районе Краснодарского края выявлено 80 участков под застройку на территории лесного фонда. Межведомственных группы проводят проверки по поручению губернатора, который поставил им задачу четко разграничить земли лесного фонда и населенных пунктов.

- Проверка только двух поселений Северского района уже выявила факты пересечения земель лесного фонда с землями иных категорий на 80 участках. Работа продолжается, – прокомментировал курирующий их деятельность вице-губернатор Сергей Болдин.