«Люди с криминальным прошлым»: Лукашенко высказался об участниках протестов в Белоруссии

Лукашенко назвал протестующих «безработными», которым нечем заняться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что происходит на улицах Белоруссии, вновь избранный президент Александр Лукашенко высказался, как о ситуации массовой безработицы.

«Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо) на работу тем, кто не работает», - сказал Лукашенко, сообщает БелТА.

Напомним, что после выборов президента в Белоруссии начались массовые протесты граждан, возмущенных результатами выборов. Тысячи людей на улицах Минска собрались, чтобы выразить свое недовольство. Разогнать толпу приехал ОМОН. По сети разлетелись кадры, на которых правоохранительные органы жестоко избивают соотечественников пытаясь навести порядок. Есть жертвы.