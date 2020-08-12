Именинница чуть не стала жертвой акулы на Багамских островах

Женщина встретила акулу в открытом море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница США Исо Мачадо на свой день рождения чуть не стала жертвой акулы. Случай произошел на Багамских островах. В разгар веселья именинница решила спуститься с надувной лодки в открытое море одна.

Все это время смелую даму снимал на камеру ее сын.Через минуту стало понятно, что рядом с женщиной плавает акула длинной два с половиной метра. Наблюдавшие отмечают, что ситуация напугала их, но они не подали виду, чтобы их эмоциональный всплеск не передался Исо.

На видео слышно, как ее сын старается успокоить мать и говорит о том, чтобы она сильно не плескалась в воде. Гости поспешили вытащить именинницу из воды. После того, как Мачадо поднялась на лодку, то, поблагодарив гостей, сказала, что совсем не испугалась акулы.

После выяснилось, что женщина встретилась с усатой акулой-нянькой, которые в большинстве случаев неопасны для людей. Но есть несколько случаев нападения, сообщает издание New York Post.