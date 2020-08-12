Крушение поезда в Шотландии: погибли три человека

В среду, 12 августа, в Шотландии после сильных ливней и наводнения в стране сошёл с рельсов поезд. Жертвами крушения стали три человека, в том числе машинист. Об этом говорится в заявлении транспортной полиции Великобритании.

«К большому сожалению, несмотря на все усилия парамедиков, мы подтверждаем, что три человека погибли на месте происшествия», - сообщает транспортная полиция королевства.

Уточняется, что шесть человек госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Как писал сайт kp.ru, поезд сошёл с рельсов возле Стонхейвена. Состав направлялся из Абердина в Глазго Куин-стрит.

К месту крушения отправили тридцать карет скорой помощи и медицинский вертолёт. Из-за сообщений очевидцев о столбе густого дыма над поездом к месту выехали и пожарные. Железнодорожная компания ScotRail заявила, что помогает в оказании экстренной помощи.